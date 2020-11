Lego Art Iron Man - kreatywny zestaw dla dzieci

Zestaw klocków Lego to zabawka, która pomoże Twojemu dziecku rozwijać kreatywność i logiczne myślenie.

Czym jest zestaw Lego Art Iron Man?

Tytułowy zestaw Lego Art Iron Man to zestaw klocków Lego, służący do zbudowania portretu superbohatera w jednym rodzaju zbroi z trzech dostępnych. Co ciekawe, możemy połączyć ze sobą wszystkie trzy zestawy i stworzyć jeden duży portret Iron Mana. Do klocków dołączona jest ścieżka dźwiękowa, z której możemy poznać wiele ciekawostek na temat superbohatera i jego historii. Gotowy portret można wyeksponować na półce bądź powiesić na ścianie jak obraz.

Dlaczego warto kupować dzieciom klocki?

Układanie klocków to doskonały sposób na zabawę z dzieckiem. Klocki nie tylko rozwijają jego wyobraźnię i kreatywność, ale także umiejętność logicznego myślenia czy zdolności manualne. Spędzając czas z maluchem na wspólnym układaniu zacieśniamy również więzi i zapewniamy mu dobrą, ale i edukacyjną zabawę. Klockami chętnie bawią się zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.